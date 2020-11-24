Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza futbola geri dönüyor. Alex, "Gerçekten teknik adam olmaya karar verdiğimde, doğrudan A Lisansı mı yoksa B Lisansı mı almam gerektiği konusundan şüphelerim vardı. İlk olarak Brezilya'da genç oyuncuları eğitmek için B Lisansı'nı seçtim. Profesyonel futbolla ilgilenmeden dört yıl geçirdim. Son iki yılda kendimi öğrenmeye adadım. Ve şimdi kendi alanıma geri dönme zamanım geldi." dedi.

"ARTIK BENİM GÜNÜM"

"Şans ya da tercihler nedeniyle, oynadığım takımlarda kaptan olduğum için teknik heyet ve yönetimlerle çok fazla konuşuyorsunuz. 2014'te futbola nokta koyduktan sonra yeni kariyer planlamamı yaptım. Formamı çıkardım, ailemle zaman geçirdim, futbol dünyasından uzaklaştım. Yeni kariyerimi hayal ettim, bunun üzerine çalıştım. Ve artık başlamak için zamanın geldiğine inanıyorum. "

NASIL BİR TEKNİK ADAM OLACAK?

"Futbolculuk dönemimde ayrıntılarla çok fazla ilgilenirdim. Teknik adamlık dönemimde de böyle yapacağım. Çok iyi organizasyonla çalışan biriyim, bu yüzden çalıştığım yerin her anlamda organize olmasını istiyorum. Ve ayrıca futbolcularla yakından ilgilenen, onlara çok fazla enerji harcamak isteyen bir teknik adam olacağım."