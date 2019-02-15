Alex de Souza: Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli oldum

Ülker Stadı'nı gezen Brezilyalı eski futbolcu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, kulüp televizyonundan taraftarlara seslenmesine imkan verildiği için sarı-lacivertli yetkililere teşekkür ederek, "6-7 senedir kulüp televizyonundan taraftarlarımıza seslenememiştim. Eksikliğini hissettiğim bir şeydi. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın performansını yorumlayan Alex de Souza, "Fenerbahçe ile ilgili telefonla ya da sosyal medya aracılığıyla bilgiler alıyorum. Aslında Fenerbahçe için sıkıntılı bir başlangıç oldu ama takım toparlanma sürecine girdi. Önümüzdeki hafta Zenit maçı var. Ligdeki çıkış devam edecek. Fenerbahçe üzerine koyarak devam edecektir. Fenerbahçe'nin durumunu olumlu görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUKLARINI ANLATTI

Brezilya'da Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Fabio Luciano ile televizyon programı yaptıklarını aktaran Alex, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolu takip ediyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Yaş ilerliyor. Eşim, ailenin liderliğini üstlenmeye devam ediyor. Çocuklarım büyüyor. Maria 15 yaşına girecek. Hayali, iyi bir tenisçi olmak. Antonia da 12 yaşında ve okuluna devam ediyor. Oğlum Felipe ise hayalleri futbol olan 8,5 yaşında bir çocuk. Bizler ise annesi ve babası olarak onlara destek olmaya çalışıyoruz."