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Alex de Souza, heykeline maske takılmasına Türkçe cevap verdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.03.2020 22:19 | Son Güncelleme

Alex de Souza'nın heykeline maske takılmasına efsane isimden cevap geldi.

Alex de Souza, heykeline maske takılmasına Türkçe cevap verdi!

Türkiye'de koronavirüs salgınına dikkat çekilirken ilginç bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın heykeline maske takıldı. Resmi Instagram hesabından heykelinin maskeli fotoğrafını paylaşan efsane isim Türkçe bir mesaj yayınladı.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Alex de Souza, heykeline maske takılmasını hoş karşıladı ve Türkçe cevap vererek teşekkür etti. Cümlenin sonuna Türk bayrağı koyması da dikkatlerden kaçmadı.

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