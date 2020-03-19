Alex de Souza, heykeline maske takılmasına Türkçe cevap verdi!

Türkiye'de koronavirüs salgınına dikkat çekilirken ilginç bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın heykeline maske takıldı. Resmi Instagram hesabından heykelinin maskeli fotoğrafını paylaşan efsane isim Türkçe bir mesaj yayınladı.
"TEŞEKKÜR EDERİM"
Alex de Souza, heykeline maske takılmasını hoş karşıladı ve Türkçe cevap vererek teşekkür etti. Cümlenin sonuna Türk bayrağı koyması da dikkatlerden kaçmadı.
Beşiktaş, Aston Villa'nın yıldız oyuncusu ile anlaşma sağladı!
Abdurrahim Albayrak koronavirüs testine mi girdi? Başkan Mustafa Cengiz açıkladı!
Beşiktaş, futbolcularına yurtdışına çıkma yasağı getirdi! İşte detaylar...
Juventus'un yıldızı karantinadan kaçarken yakalandı!
John Obi Mikel'in ayrılık nedeni şaşırttı! "Sil dediler silmedim..."
Galatasaray'dan liglerin ertelenme kararına yanıt!
Trabzonspor'dan erteleme kararı sonrası paylaşım!
Alman kulübü, koronavirüs nedeniyle gelirlerinden vazgeçti!
Skandal olay! Rakibine yumruk attı
5 büyük ligin koronavirüs kaybı 4 milyar Euro
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Yanal F.Bahçe'den ayrılmamış! İşte o tarih
Nuri Şahin'den koronavirüs yorumu
Yıldız futbolcudan sonra sevgilisi de koronavriüs kaptı
Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok
Koronavirüsün UEFA'ya maliyeti belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum