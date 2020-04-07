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Alex de Souza'nın hocalık kariyeri başlıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.04.2020 09:05 | Son Güncelleme

Antrenörlük eğitimi süren Alex de Souza, lisansını aralık ayında alacak.

Fenerbahçeli taraftarların takımın başında görmek istediği Alex de Souza antrenörlük eğitimini sürdürüyor. Brezilyalı eski futbolcunun aralık ayında lisans alacağı öğrenildi.

Antrenörlük eğitimine devam eden Alex de Souza, aralık ayında lisansını alacak. Fenerbahçe camiasının bir an önce sarı-lacivertli takımın başında görmek istediği Brezilyalı efsane gelecek sezon bir kulüpte yardımcı olarak hocalık kariyerinde ilk adımı atacak.

(Akşam)

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