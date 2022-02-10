Alex de Souza'nın yanına gidiyor! Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira yine şaşırttı

Kariyerinde ikinci kez Fenerbahçe'yi çalıştırma şansı yakalayan Vitor Pereira, yine şansını iyi kullanamadı. Lider Trabzonspor'un gerisine düşen Pereira, taraftar ve camia tepkisinin ardından görevden alındı. Pereira'nın yerine İsmail Kartal göreve getirildi. Everton, takımın başına Lampard'ı getirince Pereira'nın yeni takımı da ortaya çıktı.

PEREİRA, ALEX DE SOUZA'NIN YANINA GİDİYOR!

Brezilya'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Alex de Souza, hayalinin birgün Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak olduğunu açıklamıştı. Fenerbahçe tarihinin en önemli 10 numaraları arasında yer alan Alex, Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım ile yaşadığı tartışmadan sonra takımdan ayrılmıştı.

YENİ ADRESİ BREZİLYA!

Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın yeni durağı Brezilya olacak. Corinthians takımının başına geçmesi beklenen Vitor Pereira, daha önce kariyerinde Porto, Fenerbahçe, Olympiakos gibi takımları çalıştırmıştı.

