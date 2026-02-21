SPOR

Alex De Souza'nın yeni adresi açıklandı! İmzayı attı

Türk futboluna Fenerbahçe formasıyla imza atmış Alex De Souza'nın teknik direktör olarak yeni adresi duyuruldu. Brezilya Serie B ekibi Athletic Club, teknik direktörlük görevine Alex de Souza’yı getirdi. Son olarak Operário-PR’yi çalıştıran Brezilyalı teknik adam, kariyerindeki beşinci takımın başına geçti.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex De Souza'nın teknik direktörlük kariyerine yeni bir sayga açtığı öğrenildi.

Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic Club, teknik direktörlük koltuğuna Alex de Souza’nın getirildiğini duyurdu. Kulüp, görevine son verilen Rui Duarte’nin yerine takımın başına Brezilyalı çalıştırıcının geçtiğini açıkladı.

Futbolculuk kariyerinde Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro ve özellikle Fenerbahçe formasıyla iz bırakan Alex, böylece teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Athletic, deneyimli ismin antrenörlükteki beşinci durağı oldu. Daha önce Sao Paulo U20, Avai, Antalyaspor ve Operário-PR’yi çalıştıran Alex, son olarak görev yaptığı Operário’dan ocak ayında ayrılmıştı.

Operário’da yaklaşık yedi ay görev yapan 47 yaşındaki teknik adam, çıktığı 30 karşılaşmada 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etmişti.

