Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın mağlubiyetinin nedenini canlı yayında açıkladı!

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 23.haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu mağlubiyetle zirve yarışında büyük yara alırken, maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen'in mağlubiyeti sebebi olarak ele aldığı konu büyük sansasyon yarattı.

RIDVAN DİLMEN MAĞLUBİYETİN NEDENİNİ AÇIKLADI!

Sports Digital'de konuşan Rıdvan Dilmen, "Osimhen'li Galatasaray ile Osimhen'isiz Galatasaray arasında büyük fark var. Galatasaray'ın kaybettiği puanların hemen hemen hepsinde Osimhen yok. Gaziantep beraberliğinde yok, Süper Kupa'da yok, Konya'da yok, Frankfurt'ta yok, Union SG maçında yok...

Omurgadaki Torreira ve Sanchez'de olmayınca ayarların bozuluyor. Sanchez'i oynatmadığı Kasımpaşa maçında Torreira'da oynamamıştı ve 3-3 bitmişti." dedi.

KONYASPOR'DAN DARBE! ASLAN'I İKİNCİ KEZ YENEN TAKIM OLDULAR...

Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Konyaspor, bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ı yenen ikinci takım oldu. Konyaspor, Süper Lig'deki 12 maçlık galibiyet hasretini Galatasaray karşısında noktaladı.

146 GÜN SONRA KAZANDI!

Konyaspor, Süper Lig’de sahasında tam 146 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı. Yeşil-beyazlı ekip, 28 Eylül 2025’te Başakşehir’i 2-1 mağlup ettikten sonra iç sahada üç puana hasret kalmıştı.

Bu uzun bekleyiş, 21 Şubat 2026’da oynanan Galatasaray karşılaşmasıyla sona erdi. Konyaspor, güçlü rakibini 2-0 yenerek hem taraftarına büyük bir mutluluk yaşattı hem de iç sahadaki kötü seriyi noktaladı.

FENERBAHÇE'DE LİDERLİK HESAPLARI...

Fenerbahçe, pzartesi günü Kasımpaşa'yı 7 farkla yenerse Süper Lig'de liderliğe yükselecek.

İLHAN PALUT'TAN İLK!

Süper Lig’de önemli bir eşiğin aşıldığı haftada İlhan Palut, teknik direktörlük kariyerinde Okan Buruk karşısındaki ilk galibiyetini elde etti. Daha önce Buruk’a karşı çıktığı maçlarda istediği sonuçları alamayan Palut, kötü seriye son vererek dikkat çeken bir başarıya imza attı.

İki teknik adam arasında oynanan 9 karşılaşmada Okan Buruk üstünlüğü göze çarparken, İlhan Palut bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşamıştı. Son maçla birlikte Palut, uzun süredir devam eden galibiyet hasretini bitirerek rekabette dengeyi bir nebze olsun değiştirdi.