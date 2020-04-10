Alex de Souza oynadığı en iyi takımı açıkladı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza katıldığı canlı yayında "Oynadığın en iyi takım hangisiydi?" sorusunu yanıtladı.
Alex de Souza'ya 2003 Cruzeiro, 99 Palmeiras, Zico'nun Fenerbahçesi'nden hangisini tercih edeceği soruldu. Brezilyalı yıldız değerlendirmesinde 2003 yılının Cruzeiro kadrosunu seçtiğini söyledi. Alex sebebini ise şu sözlerle açıkladı:
"Palmeiras çok güçlüydü. Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali oynayan takım da çok güçlüydü ama seçimim 2003 Cruzeiro. Bunun sebebi orada futbol tarzımı belirledim."
(SPORX)
Rüştü Reçber'den sigara itirafı
İşte Sneijder'in Galatasaray hayali!
Alanyaspor'dan flaş Erol Bulut açıklaması!
Diagne'den genç kıza flaş 'Seks' sorusu!
İtalyan devi Sörloth'un peşinde!
Ibrahimovic o takımla antrenmanlara çıktı!
Fenerbahçe'den üyelere yardım
Milli futbolcu karantinada
Beşiktaş'ta ayrılık iddiası
Serkan Asan, karantina günlerini anlattı
Ronaldinho'ya 4 yıldızlı ev hapsi
Ronaldo sevgilisi ile antrenman yaptı
Alman ekibi transferi resmen duyurdu
Koronavirüse yakalanmıştı...
Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme
Okuyucu Yorumları 0 yorum