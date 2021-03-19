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Alex de Souza teknik direktörlüğe başlıyor

19.03.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediği bilinen Alex de Souza'nın Sao Paulo U20 takımı ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Alex de Souza teknik direktörlüğe başlıyor

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın teknik direktörlük kariyeri başlamak üzere...

Her fırsatta teknik direktörlük hedefi olduğunu dile getiren Alex de Souza'nın Sao Paulo U20 takımının başına geçerek teknik adamlık kariyerinde ilk adımı atmak üzere olduğu aktarıldı. Globo'nun haberine göre Sao Paulo'nun U20 takımı için 2 yıllık sözleşme önerdiği Alex, anlaşmayı kabul ederse Nisan ayında yeni görevinde çalışmaya başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek Alex de Souza'yı teknik direktör olarak göreve getirmek istediklerini açıklamış ancak Brezilyalı isimler görüşüp görüşmediklerini açıklamamıştı. Ayrıca Alex de Souza'nın Fenerbahçe teknik ekibine dahil edilme planlarının olduğu da yakın zamanda basında yer almıştı.

Sao Paulo'da U20 takımını uzun süre çalıştıran Orlando Ribeiro kulüpte geçirdiği 11 yılın ardından Şubat ayında görevinden ayrılmıştı.

Sao Paulo'nun teknik direktörlük görevini bir zamanların Arjantinli efsane golcüsü Hernan Crespo yapıyor.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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