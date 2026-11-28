Süper Lig'de teknik direktör değişikliklerine rağmen kötü gidişatına son veremeyen Gaziantep FK, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da sahadan puansız ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serilerinden birini yaşıyor.

AMEDSPOR DEPLASMANDA KAZANDI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Amed Sportif Faaliyetler, 46. dakikada Gift Orban'ın golüyle öne geçti. Aynı oyuncu 50. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

Gaziantep FK, 90+3. dakikada Serdar Dursun'un golüyle umutlansa da kalan bölümde başka gol olmadı. Amed Sportif Faaliyetler, deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL DE ÇARE OLMADI

Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ilk iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, genç teknik adam yönetimindeki ilk maçında Gençlerbirliği'ne 1-0, ikinci sınavında ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

GAZİANTEP FK'DE ÜST ÜSTE 8. YENİLGİ

Süper Lig'de 12 haftada üç farklı teknik direktörle çalışan Gaziantep FK, Amedspor karşısında aldığı sonuçla mağlubiyet serisini 8 maça çıkardı. Kırmızı-siyahlıların son 8 karşılaşmadaki sonuçları şöyle:

Gaziantep FK 0-2 Kocaelispor

Gaziantep FK 0-3 Çorum FK

Gaziantep FK 1-2 Başakşehir

Gaziantep FK 1-3 Erzurumspor

Gaziantep FK 0-2 Trabzonspor

Gaziantep FK 0-2 Kasımpaşa

Gaziantep FK 0-1 Gençlerbirliği

Gaziantep FK 1-2 Amed Sportif Faaliyetler

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Bu galibiyetle Amed Sportif Faaliyetler puanını 26'ya yükseltti. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı ve ligdeki kötü gidişatını sürdürdü.