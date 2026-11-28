Süper Lig'de teknik direktör değişikliklerine rağmen kötü gidişatına son veremeyen Gaziantep FK, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da sahadan puansız ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serilerinden birini yaşıyor.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Amed Sportif Faaliyetler, 46. dakikada Gift Orban'ın golüyle öne geçti. Aynı oyuncu 50. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.
Gaziantep FK, 90+3. dakikada Serdar Dursun'un golüyle umutlansa da kalan bölümde başka gol olmadı. Amed Sportif Faaliyetler, deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ilk iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, genç teknik adam yönetimindeki ilk maçında Gençlerbirliği'ne 1-0, ikinci sınavında ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.
Süper Lig'de 12 haftada üç farklı teknik direktörle çalışan Gaziantep FK, Amedspor karşısında aldığı sonuçla mağlubiyet serisini 8 maça çıkardı. Kırmızı-siyahlıların son 8 karşılaşmadaki sonuçları şöyle:
Gaziantep FK 0-2 Kocaelispor
Gaziantep FK 0-3 Çorum FK
Gaziantep FK 1-2 Başakşehir
Gaziantep FK 1-3 Erzurumspor
Gaziantep FK 0-2 Trabzonspor
Gaziantep FK 0-2 Kasımpaşa
Gaziantep FK 0-1 Gençlerbirliği
Gaziantep FK 1-2 Amed Sportif Faaliyetler
Bu galibiyetle Amed Sportif Faaliyetler puanını 26'ya yükseltti. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı ve ligdeki kötü gidişatını sürdürdü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum