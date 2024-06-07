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Alex de Souza'yı üzecek haber! Antalyaspor'da beklenmedik ayrılık

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.06.2024 15:00
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Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza'ya takımdan şoke edecek bir haber geldi. Vatandaşı Helton Leite, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalyaspor ile devam etmeyeceğini duyurdu.

Alex de Souza'yı üzecek haber! Antalyaspor'da beklenmedik ayrılık

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz’in Benfica takımından Antalyaspor'a katılan Helton Leite'den Akdeniz ekibini üzecek bir açıklama geldi.

ANTALYASPOR'A VEDA ETTİ

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Kariyerine Antalyaspor'da devam etmeyeceğini açıklayan Helton Leite, "Bu formayı giydiğim her dakikadan ve geçirdiğimiz sezonlardan gerçekten gurur duyuyorum. Antalya'da bulduğum büyük futbol ailesinin taraftarlarım, takım arkadaşlarım, çalışanlarım ve yönetmenlerim desteğiyle hayatımın en mutlu anlarından birini yaşadım. Seni sonsuza kadar kalbimde saklayacağım, ve şimdi ayrılıyorum, mütevazi ve şükranla, en iyi dileklerimle hoşça kal diyorum. Tanrı bu büyük kulübü kutsasın ve her geçen gün daha çok başarı versin” ifadelerini kullandı.

ALEX DE SOUZA İSTİYORDU

Antalyaspor'da güçlü bir kadro kurmak isteyen Alex de Souza, Helton Leite'nin takımda kalmasını istiyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Alex de Souza
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