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Alex'den Galatasaray derbisi öncesi Aykut Kocaman'a gönderme

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

Derbi öncesi beIN SPORTS'a özel açıklamalar yapan Alex de Souza unutamadığı derbi golünü açıkladı. Aykut Kocaman'a göndermede bulunan Brezilyalı "Antrenörüm benim oynamadığım bir kadro hayal ediyordu" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalısı Alex de Souza, bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. Alex unutamadığı derbi golünü de açıkladı! Ayrıca Aykut Kocaman'a göndermede bulundu.

İŞTE ALEX'İN AÇIKLAMALARI:

"Yüksek bir gürültü altında ısınıyorduk. Ama ben golü attığımda stadyuma bir sessizlik çöktü. Adeta televizyon kapanmış oldu. Arka planda ise gole sevinen Fenerbahçe taraftarının seslerini duyuyordum. Sezonun ikinci yarısıydı. Önceleri 4. sıradaydık. Antrenörüm benim oynamadığım bir kadro hayal ediyordu."

"Yüksek bir gürültü altında ısınıyorduk. Ama ben golü attığımda stadyuma bir sessizlik çöktü. Adeta televizyon kapanmış oldu. Arka planda ise gole sevinen Fenerbahçe taraftarının seslerini duyuyordum. Sezonun ikinci yarısıydı. Önceleri 4. sıradaydık. Antrenörüm benim oynamadığım bir kadro hayal ediyordu."

"İlk maçlarda 11'de olmuyordum. Takımdaki önemimi kanıtlamam gereken bir şampiyonluktu."

"İlk maçlarda 11'de olmuyordum. Takımdaki önemimi kanıtlamam gereken bir şampiyonluktu."

"Takımıma yardımcı olmak istiyordum ve iyi oynuyordum. Potansiyelimi ortaya koymalıydım, yüksek seviyede maçlar oynadım. Takımda daha düşük seviyede oynayan birkaç oyuncu vardı. Benimle ve antrenörle konuşmuyorlardı."

"Takımıma yardımcı olmak istiyordum ve iyi oynuyordum. Potansiyelimi ortaya koymalıydım, yüksek seviyede maçlar oynadım. Takımda daha düşük seviyede oynayan birkaç oyuncu vardı. Benimle ve antrenörle konuşmuyorlardı."

"İkinci yarıdaki 17 maçta 16 galibiyet 1 beraberlik elde etmiştik. O maçta attığım golde canavar gibi uzun ve güçlü iki savunma oyuncusunun arasından yükselerek topa kafa vurmuştum."

"İkinci yarıdaki 17 maçta 16 galibiyet 1 beraberlik elde etmiştik. O maçta attığım golde canavar gibi uzun ve güçlü iki savunma oyuncusunun arasından yükselerek topa kafa vurmuştum."

"Benim boyumdaki bir oyuncunun o ikiliye karşı fazla şansı yoktur ama ben golü atabilmiştim."

"Benim boyumdaki bir oyuncunun o ikiliye karşı fazla şansı yoktur ama ben golü atabilmiştim."

"Bununla birlikte CSKA Moskova'ya attığım golü de unutamam. 1-0 yeniliyorduk ve Şampiyonlar Ligi'nden elene bilirdik."

"Bununla birlikte CSKA Moskova'ya attığım golü de unutamam. 1-0 yeniliyorduk ve Şampiyonlar Ligi'nden elene bilirdik."

"Ceza sahası dışında seken top önüme geldi. Normalde pas vereceğim bir pozisyondu ama on an gözüm kimseyi görmedi. Kaleye bir şut çektim ve top kalecinin yetişemeyeceği yere gitti."

"Ceza sahası dışında seken top önüme geldi. Normalde pas vereceğim bir pozisyondu ama on an gözüm kimseyi görmedi. Kaleye bir şut çektim ve top kalecinin yetişemeyeceği yere gitti."
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alex aykut kocaman Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bi arkadasım var adını vermeyim zamanında Konyasporda oynuyordu Aykut hoca takıma geldi çok iyi iletişimimiz vardı diyor sonra birden bire beni oynatmamaya basladı benimle hiç konuşmadı yüzüme bile bakmadı ve beni takımdan gönderdi dedi yani bunu sadece Alexe yapmiyor Aykutun kişiliği bu
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