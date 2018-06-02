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Alex Ferguson, taburcu edildi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.06.2018 22:28 | Son Güncelleme

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson hastaneden taburcu edildi

Alex Ferguson, taburcu edildi

Beyin kanaması geçirmesinin ardından yaklaşık bir ay boyunca hastanede kalan İskoç futbol adamı Alex Ferguson'un taburcu edildiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Salford Royal Hastanesi'nden taburcu edilen 76 yaşındaki Ferguson'un tedavisine, ailesinin yanında evinde devam edilecek.

Haberlerde, dünyaca ünlü futbol adamının hızla iyileşerek ayağa kalkabilecek duruma geldiği de belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
sir alex ferguson Manchester United

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