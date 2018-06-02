Alex Ferguson, taburcu edildi

Beyin kanaması geçirmesinin ardından yaklaşık bir ay boyunca hastanede kalan İskoç futbol adamı Alex Ferguson'un taburcu edildiği belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Salford Royal Hastanesi'nden taburcu edilen 76 yaşındaki Ferguson'un tedavisine, ailesinin yanında evinde devam edilecek.
Haberlerde, dünyaca ünlü futbol adamının hızla iyileşerek ayağa kalkabilecek duruma geldiği de belirtildi.
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