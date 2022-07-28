Alex Le Tissier, 6 günde 2 milyon TL kazandı! Kulüp taraftarları ona saldırıyor...

Bir dönem Southampton'da forma giyen ve İngiltere'nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Matt Le Tissier'in başı geliniyle dertte. Oğlunun karısının, fotoğraflarını internet üzerinde para karşılığı satmasıyla birlikte imajının lekelendiğini ifade eden Matt Le Tissier'a Southampton taraftarı destek verdi. Fotoğraflarını satan Alex Le Tissier ise flaş bir cevapla karşılık verdi.

6 GÜNDE 2 MİLYON TL KAZANDI

Kendisi için yapılan eleştirilere yanıt veren Alex Le Tissier, "Dört tane çocuğum var. Çocuklarıma bakmak ve iyi bir hayat sunmak için çalışmak zorundayım. Southampton taraftarı beni kötü anne olarak suçlayabilir fakat ben çalışıyorum. Kocamın babası kulüp efsaneniz olabilir. Hatta soyadımı değiştirmemi bile teklif etti ama kabul etmedim. Her saniye daha fazla para kazanmaya başlıyorum. Sizi umursamıyorum!" dedi. Alex Le Tissier yaptığı paylaşımda 6 günde 2 milyon TL para kazandığını ifade etti.



