Alex Perez resmen Fenerahçe Beko'da!

Fenerbahçe Beko, guard rotasyonunu Alex Perez ile güçlendirdi. Sarı lacivertliler, 27 yaşındaki Meksikalı oyuncu ile anlaşma sağladı

Bahçeşehir Koleji forması ile son maçına dün gece Joventut Badalona karşısında çıkan Perez'in evrakları tamamlandı.

Her iki kulüp arasında anlaşma sağlanırken Fenerbahçe'nin Bahçeşehir Koleji'ne cüzi bir bonservis ücreti de ödeyeceği kaydedildi.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada ''Bu sezon başından itibaren formamızı giyen Alex Daniel Perez Kauffman'ın transferi konusunda Fenerbahçe BEKO'yla anlaşma sağlanmıştır. Alex'e kariyerinin yeni sayfasında sağlık ve başarı diliyoruz. Her şey için teşekkürler Alex'' ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Mauricio Gherardini, Perez’i Eurocup!taki Bahçeşehir Koleji-UNICS Kazan maçında Akatlar Spor Kompleksi'nde izlemişti.Alex Perez, kariyerinde daha önce Banvit ve Zalgiris Kaunas formalarını da giymişti.