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Alex Song'tan Rubin Kazan günleri sözleri: Kendimi kesecektim

FUTBOL HABERLERİ  | 14.11.2018 19:30 | Son Güncelleme

İsviçre'nin Sion takımında forma giyen Kamerunlu Alex Song, Rubin Kazan'da oynadığı günlerle ilgili olarak depresyona girdiğini itiraf etti ve "Rusya'da hiç arkadaşım yoktu. Tek başıma yemek yiyordum. Sürekli yalnızdım, sıkıntıdan kendimi kesecektim" dedi.

Alex Song'tan Rubin Kazan günleri sözleri: Kendimi kesecektim

Rusya'da iki yıl boyunca Rubin Kazan'da forma giyen ve şimdi İsviçre'nin Sion takımında kariyerini sürdüren Alex Song, Rusya'da depresyona girdiğini belirtti.

İngiliz The Telegraph'a konuşan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Rubin Kazan ile sözleşme imzaladığımda yakında bana bir ev alacaklarını söylemişlerdi. Aylar geçti hala ev yok... Beni bir otele yerleştirmişlerdi. Ev yapım aşamasında dediler. Evi inşa edenlerle konuştum, bir bilgim yok dediler. Resmen evsizdim" şeklinde konuştu.

"ARTIK KAFAYI YİYECEKTİM"
Rusya'da kendini çok yalnız hissettiğini belirten Kamerunlu futbolcu, "Rusya'da iyi restorantlar var ama benim hiç arkadaşım yoktu. Tek başıma yemek yiyordum. Sürekli yalnızdım. Artık kafayı yiyecektim. Sıkıntıdan kendimi kesecektim. Ağlamamak için kendimi zor tuttum ama depresyona girmiştim. Tüm gün boyunca karanlık odada bilgisayarın başındaydım. Tüm hayatım bilgisayar ve telefon arasında geçiyordu. Işığı açamıyordum" ifadelerini kullandı.

"KARİYERİMDEN BİR YIL GİTTİ"
Ayrılık süreci hakkında da konuşan Alex Song, "Bir anda yüksek maaş alan oyuncularla ayrılık kararı aldılar. Parayı hesaba yatıracaklarını söylediler ama yatırmadılar. Londra'da bankaya borcum vardı. Banka para istedi, veremedim. Çok zor zamanlardı. Ancak Rubin Kazan'dan paramı aldım ve şimdi Avrupa'ya geri döndüğüm için çok mutluyum. Rusya'da kesinlikle kariyerimden bir yıl gitti" dedi. (Sporx)

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