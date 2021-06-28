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Alex Teixeira'nın maliyeti belli oldu

28.06.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın transfer gündeminde olan Alex Teixeira‘nın maliyeti belli oldu. Yıllık 3,5 milyon Euro ücret talep eden Brezilyalı orta saha, 3,5 milyon Euro da imza parası istiyor.

Alex Teixeira'nın maliyeti belli oldu

Beşiktaş ’ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan Siyah Beyazlılar, Sırp oyuncunun yerine Alex Teixeria’yı kadrosuna katmayı planlıyor. Serbest durumda olan Brezilyalı oyuncu ile temaslar başladı.

Son olarak Çin’in Jiangsu takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, 3,5 milyon Euro imza parası talep etti. Teixeria, yıllık ücretini de 3,5 milyon Euro olarak belirledi.

Brezilyalı orta sahanın menajeri ile görüşmeleri sürdüren Siyah Beyazlılar, mali şartlarda anlaşmaya çalışacak.

Ocak ayından bu yana maça çıkmayan Teixeria, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi.

2016’da transfer olduğu Çin Ligi’nde Jiangsu ile 5 sezonda 148 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncucu, 73 gol attı. (NTV Spor)

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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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