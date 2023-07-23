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Alex Telles, Al-Nassr’a imzayı attı

23.07.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan 30 yaşındaki Brezilyalı sol bek oyuncusu Alex Telles’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, bir dönem Galatasaray’da forma giyen ve son olarak Manchester United’la sözleşmesi devam eden Brezilyalı sol bek oyuncusu Alex Telles’i kadrosuna dahil ettiğini bildirdi. 30 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonu UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu olan İspanyol ekibi Sevilla’da kiralık olarak geçirmişti.

Telles, geride kalan sezon Sevilla ile 27’si İspanya La Liga, 6’sı Şampiyonlar Ligi, 5’i Avrupa Ligi olmak üzere toplam 38 maçta forma giyerken 3 asistlik katkı sağladı.

Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, David Ospina, Marcelo Brozovic, Seko Fofana ve Ghislain Konan gibi bir çok yıldız futbolcuyu bünyesinde bulunduruyor.

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