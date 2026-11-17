Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla sergilediği göz kamaştırıcı performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün çıkışla adından söz ettiren 21 yaşındaki Rus 10 numara, dünya kulüplerini peşine taktı.

BARCELONA VE BAYERN MÜNİH TRİBÜNDE OLACAK

Avrupa futbolunun iki devi Barcelona ve Bayern Münih, genç yeteneği yakından takip etmek için harekete geçti. İki kulübün gözlemcilerinin, Galatasaray’ın 24 Kasım’da oynayacağı kritik Aston Villa karşılaşmasını tribünden izleyeceği ve Batrakov'u mercek altına alacağı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi arenasında çıktığı 4 maçta 4 kez fileleri havalandıran genç futbolcu; Barcelona ve Bayern Münih’in yanı sıra Premier Lig ekipleri ve Paris Saint-Germain (PSG) tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

GALATASARAY'DAN "100 MİLYON EURO"LUK TARİHİ HAMLE

Tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta 6 gol ve 4 asiste ulaşan Batrakov’un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

Avrupa'dan gelen yoğun ilgi üzerine sarı-kırmızılı yönetim, elini güçlendirmek için yeni bir plan devreye sokuyor. Önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, mevcut sözleşmesinde yer alan 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini 100 milyon euroya yükseltmeyi hedefliyor.