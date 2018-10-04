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Alex Telles: Galatasaray ile karşılaşmak özeldi

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.10.2018 07:44 | Son Güncelleme

Porto'nun Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının golünde asistini yapan Alex Telles, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Alex Telles: Galatasaray ile karşılaşmak özeldi

Galatasaray ile karşılaşmanın özel olduğunu dile getiren Brezilyalı futbolcu, yaptığı asist sebebiyle mutlu olduğunu vurguladı.

İşte Alex Telles'in maç sonu değerlendirmesi:

"Galatasaray karşısında yaptığım asist nedeniyle mutluyum. Galatasaray ile karşılaşmak özeldi ancak futbolda profesyonel olmak önemlidir. Kazandığımız için çok mutluyum." (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Alex Telles Galatasaray porto uefa şampiyonlar ligi

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Aferin Alex sahada en iyi cevabı verdin bu kıymet bilmezlere.
şerefsiz
şerefsizsin gues
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