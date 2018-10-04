Alex Telles: Galatasaray ile karşılaşmak özeldi

Galatasaray ile karşılaşmanın özel olduğunu dile getiren Brezilyalı futbolcu, yaptığı asist sebebiyle mutlu olduğunu vurguladı.

İşte Alex Telles'in maç sonu değerlendirmesi:

"Galatasaray karşısında yaptığım asist nedeniyle mutluyum. Galatasaray ile karşılaşmak özeldi ancak futbolda profesyonel olmak önemlidir. Kazandığımız için çok mutluyum." (SPORX)

