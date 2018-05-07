Alex Telles'in göndermesi Fenerbahçelileri çıldırttı!

Portekiz Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Porto'da kutlamalar sırasında Alex Telles'ten Fenerbahçe'ye gönderme geldi.
Takım arkadaşlarıyla şampiyonluk kutlaması yaparken Instagram canlı yayınını açan Galatasaray'ın eski yıldızı, Fenerbahçe'ye gönderme yaparak 'Fener ağlama' tezahüratında bulundu.
Telles ayrıca yayının sonlarına doğru 'En büyük Cimbom' diye bağırdı.
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