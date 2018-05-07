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Alex Telles'in göndermesi Fenerbahçelileri çıldırttı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:28 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, Fenerbahçeli taraftarları çıldırtacak bir göndermede bulundu. Porto'yla şampiyonluk yaşayan Alex Telles, kutlamalar esnasında yaptığı canlı yayında 'Fener ağlama' tezahüratı yaptı.

Portekiz Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Porto'da kutlamalar sırasında Alex Telles'ten Fenerbahçe'ye gönderme geldi.

Takım arkadaşlarıyla şampiyonluk kutlaması yaparken Instagram canlı yayınını açan Galatasaray'ın eski yıldızı, Fenerbahçe'ye gönderme yaparak 'Fener ağlama' tezahüratında bulundu.

Telles ayrıca yayının sonlarına doğru 'En büyük Cimbom' diye bağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
porto Alex Telles Galatasaray Fenerbahçe

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