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Alex Telles transfer olursa Galatasaray 3.5 milyon euro kazanacak!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.06.2018 09:37 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Alex Telles gelişmesi yaşandı. Alex Telles'in Premier Lig'e transfer olması beklenirken, Telles Ada’ya giderse Aslan 3.5 milyon Euro kazanacak.

Alex Telles transfer olursa Galatasaray 3.5 milyon euro kazanacak!

Porto forması giyen Alex Telles'in 40 milyon Euro serbest kalma maddesiyle Premier Lig'e transfer olması beklenirken, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da eli Telles'in satışından gelecek pay ile biraz olsun güçlenecek.

Yıldız oyuncuyu Porto'ya 6.5 milyon Euro'ya satan Cimbom, bu transferden pay alacak. Telles, 40 milyon Euro'ya satılırsa Aslan'ın kasasına 3,5 milyon Euro girecek.

EMRE MOR İÇİN BEKLEMEDE

G.Saray, genç yıldız Emre Mor ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak kulübü Celta'nın vereceği karar merakla bekleniyor. İspanyol ekibi nihai kararını bu hafta açıklayacak.

(Takvim)

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Galatasaray Alex Telles

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