Alex'ten Aziz Yıldırım paylaşımı

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, sosyal medya üzerinden Aziz Yıldırım ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Alex, Aziz Yıldırım ile yaşadıklarını unuttuğunu belirtirken, "Seçim sürecini uzaktan da olsa takip ettim. Bugün kulübümüzün yeni bir başkanı var. Aziz Yıldırım'la yaşadıklarımız geçmişte kaldı. Güzel olan anılarla kalmak her zaman en iyisi. Öğrendiklerim için teşekkür eder, kendisine
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