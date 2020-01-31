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Alex'ten de Souza'dan Sergen Yalçın'a mesaj

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı, imza töreninde Beşiktaş resmi sosyal medya hesabının yaptığı paylaşımın altına alkış emojisi eşliğinde "Sergen çok iyi oyuncu" mesajını yazdı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi dün akşam resmen başladı. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'dan Yalçın'a tebrik mesajı geldi.

Alex imza töreninde Beşiktaş resmi sosyal medya hesabının yaptığı paylaşımın altına alkış emojisi eşliğinde "Sergen çok iyi oyuncu" mesajını yazdı.

Brezilyalı futbol adamının bu jesti rekor beğeni aldı.

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Fenerbahçe alex de souza sergen yalçın alex Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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