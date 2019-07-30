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Alex, Tuncay Şanlı ve Van Hooijdonk Fenerbahçe'ye destek için Münih'e gitti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2019 09:09 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenecek AUDI Cup'a katılacak Fenerbahçe'ye, efsane futbolcularından destek geldi.

Alex, Tuncay Şanlı ve Van Hooijdonk Fenerbahçe'ye destek için Münih'e gitti

Sarı lacivertli takımın tarihinde önemli bir yere sahip olan Alex de Souza, Pierre van Hooijdonk ve Tuncay Şanlı, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyete turnuvada destek olmak adına Münih'e geldi.

Alex de Souza; Tuncay Şanlı ve Hooijdonk ile birlikte olduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Ayrıca üçlü, sarı lacivertlilerin turnuva öncesi yaptığı son antrenmana da katılarak oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldi.

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Fenerbahçe pierre van hooijdonk tuncay şanlı alex de souza

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