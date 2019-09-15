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Alexander Ceferin Servet Yardımcı'yı Slovenya'ya davet etti

FUTBOL HABERLERİ  | 15.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı Slovenya'ya davet etti.

Alexander Ceferin Servet Yardımcı'yı Slovenya'ya davet etti

Geçen sene Alexander Ceferin'i TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ağırlayan ve bir şöhretler maçı düzenleyen Servet Yardımcı rövanş için Ljubljana'ya gitti.

Ceferin'in davetlisi olan Servet Yardımcı'ya eski milli futbolculardan oluşan bir grup da eşlik etti.

Servet Yardımcı ile Slovenya'ya giden eski futbolcular şunlar:

Rüştü Reçber, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Ali Güneş, Serdar Kulbilge, Ayhan Akman, Tuncay Şanlı, Ogün Temizkanoğlu, Sinan Kaloğlu, Engin Özdemir, Saffet Akyüz, Zeki Önatlı, Mehmet Yıldırım.

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Anahtar Kelimeler:
Alexander Ceferin Servet Yardımcı

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