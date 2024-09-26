Alexander Djiku'dan karşılaşma öncesi açıklamalar! ''Galatasaray maçını unuttuk...''

Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku, Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesi konuştu.

''TEK İSTEDİĞİMİZ GALİBİYET''

Djiku, "Oynayacağımız ilk maç, iyi başlamak istiyoruz. Hedefimiz her maçı kazanmak. Takımın içerisinde çok fazla kaliteli oyuncu var. İyi olacaktır oynamayan oyuncular için, herkes hazır. Tek istediğimiz galibiyet." dedi.

''GALATASARAY MAÇINI UNUTTUK''

Ganalı savunma oyuncusu ayrıca, "Galatasaray maçını unuttuk, almamız gereken iyi ve kötü dersleri aldık. Geliştirmemiz gereken noktalara eğildik. Önümüze bakmak zorundayız. Sonraki maç çok önemli, o da bu maç. Bu maçla birlikte galibiyetlere başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.