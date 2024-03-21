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Alexander Djiku: Her oyuncu her statta kutlama yapar

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.03.2024 08:48
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Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku, "Her oyuncu her statta kutlama yapar, bu böyledir. Ancak, bir taraftar kendini kaybetti ve bu başka taraftarların da gelmesine sebep oldu. Sonra maalesef görüntülerdeki olaylar yaşandı" dedi.

Alexander Djiku: Her oyuncu her statta kutlama yapar

Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor ile oynadıkları maçta yaşananları anlatan Djiku, "Maç başı aslında herhangi bir maç başı gibiydi. Tribünler birkaç su şişesi attı ama hakem maçı oynattı. İkinci yarı daha sert geçti. Meşale ve bazı cisimler atıldı sahaya. Hakem tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Anons yaptılar statta tribünlerin sakinleşmesi için ama maalesef bu gerçekleşmedi. Sonrasında da maç sonu yaşanan olaylar oldu. Bana, 2011'den bu yana Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarının gergin geçtiğini anlatmışlardı ama hiçbir zaman bu kadar ağır olaylar yaşanmamıştı. Bu tip şeyler sadece Türkiye'de olmuyor, çok fazla örneği var. Taraftarlar, futbolun sadece bir oyun olduğunu anlamalı. Ancak taraftarlar arasında böyle bir rekabet olduğunu biliyorduk. Birçok ligde maç başında bazı ufak olaylar olabilir ama maç sonuna kadar sürmesi biraz daha tehditkardı. Maç sonu biz galibiyeti kutlarken tek başına bir taraftar açık ve net olarak bizimle kavga etmek için sahaya girdi, zaten birkaç saniye sonra da iş çığırından çıktı. Biz de işin daha ciddi bir boyut aldığını gördük ve soyunma odasına doğru gittik" ifadelerini kullandı.

"HAKEM MAÇI YARIDA BIRAKMAK İSTEMEDİ"

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in maçı yarıda bırakmak istemediğini belirten Djiku, "Kalecimize atılan yabancı madde sonrasında oyun 1-2 dakika durdu. Bence maç o esnada bitebilirdi ama hakem maçın bitmesine 10 dakika kala maçı yarıda bırakmak istemedi. Maç takvimimiz oldukça yoğun belki kısa sürede bu maç için yeni çözüm bulunamayacaktı. Ligde de Galatasaray ile şampiyonluk yarışındayız. Bütün bu faktörler yüzünden belki de maçı tamamlamamızı istedi ama maç sonu yaşananlar maalesef çok üzücü oldu. Trabzonspor iç sahada bizi mağlup maç bu sezon ligde aldığımız tek mağlubiyet. Maç sonu bizim stadımızda kutlama yaptılar ve herhangi bir sorun yaşanmadı. Her oyuncu her statta kutlama yapar, bu böyledir. Ancak, bir taraftar kendini kaybetti ve bu başka taraftarların da gelmesine sebep oldu ve sonra maalesef görüntülerdeki olaylar yaşandı" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLAR FUTBOLUN SADECE BİR SPOR OLDUĞUNU KAVRAMALI"

Bu tarz olayların sadece Türkiye'de yaşanmadığını belirten Ganalı futbolcu, "Marsilya-Lyon maçı var, Dimitri Payet'in yaşadıklarını biliyoruz. Nice-Nantes maçı var önümüzde örnek olarak, bir taraftar hayatını kaybetmişti. Sporun içinde çok fazla olay yaşanıyor, taraftarlar futbolun sadece bir spor olduğunu kavramalı. Sonunda bir kazanan ve kaybeden var, bu şekilde davranmamak gerekiyor. Bu tip olayların yaşanmaması için tribünleri daha fazla uyarmak gerekiyor" dedi.

"8 FİNAL MAÇIMIZ VAR"

8 tane final maçı oynayacaklarını söyleyen Djiku, "Biz 8 final diyoruz. 8 maçı kazandığımız takdirde şampiyon olacağımızı biliyoruz. Süper Kupa maçımız var Galatasaray'a karşı, Konferans Ligi'nde Olympiakos maçlarımız var. Ligde uzun süre şampiyon olmadık.. hepsi ciddi birer hedef bizim için. Futbola odaklanıp, taraftarımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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