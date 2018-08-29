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Alexander Pato'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.08.2018 10:32 | Son Güncelleme

Brezilya forvet Alexander Pato resmi Twitter adresinden yaptığı aslan paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Alexander Pato'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Çin'in Tianjin Quanjia takımda oynayan ve takımdan ayrılması gündemde olan Brezilyalı golcünün resmi Twitter adresinden yaptığı Aslan paylaşımı G.Saray taraftarını heyecanlandırdı. Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'e transferinin ardından forvet arayışlarını sürderen G.Saray, transfer sezonun bitmesine sayı günler kala bu bölgeye acil transfer yapma peşinde. Son olarak Modeste ile gündeme gelen sarı kırmızılı takım bu transferden hukuki nedenlerden dolayı vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Bugün sabah saatlerinde Çin'de forma giyen ve daha öncede G.Saray'ın transfer gündeminde olan Brezilyalı yıldız Alexandre Pato'nun Twitter adresinden paylaştığı aslan emojili paylaşım sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Cimbom'un son transferi Badou Ndiaye de gelmeden önce aslan emojisi paylaşımında bulunmuştu. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Alexander Pato

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