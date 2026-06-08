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Alexander Sörloth adım adım Juventus’a! İmzalar an meselesi

Transfer piyasasında günlerdir adı Fenerbahçe ile de anılan Alexander Sörloth, Juventus ile her konuda anlaşma sağladı. İtalyan ekibinin Alexander Sörloth ile anlaştığı, Atletico Madrid ile de son görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Alexander Sörloth adım adım Juventus’a! İmzalar an meselesi
Burak Kavuncu
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Alexander Sörloth transferinde düğüm İtalya'da çözüldü. Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Norveçli golcünün yeni takımı Juventus oluyor. Gazzetta'nın manşete taşıdığı tarihi operasyonla birlikte, golcü oyuncunun sözleşme şartları ve Torino ekibinin ödeyeceği rakamlar netleşmeye başladı.

YILLIK 4 MİLYON EURO VE 2029'A KADAR SÖZLEŞME!

Alexander Sörloth adım adım Juventus’a! İmzalar an meselesi 1

İtalyan basınının sızdırdığı bilgilere göre, Juventus yönetimi ile Alexander Sörloth arasında yapılan gizli zirveler olumlu sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, Norveçli dev santrfor ile el sıkıştı. Yapılan anlaşmaya göre Sörloth, Juventus'tan yıllık net 4 milyon Euro garanti ücret kazanacak. Kendisini İtalyan devine bağlayacak olan kontrat ise 2029 yılına kadar geçerli olacak ve sözleşmede +1 yıllık da uzatma opsiyonu yer alacak.

ATLETİCO MADRİD İLE BONSERVİS PAZARLIĞI: HEDEF 30 MİLYON EURO’NUN ALTI

Alexander Sörloth adım adım Juventus’a! İmzalar an meselesi 2

Oyuncu tarafını tamamen ikna eden Torino ekibi, transferi resmiyete dökmek için Atletico Madrid ile masaya oturdu. İspanyol temsilcisi, yıldız golcüsü için kapıyı 30-35 milyon Euro bandından açtı. Ancak Juventus, bu rakamı aşağı çekmek için yoğun bir mekik diplomasisi yürütüyor. İtalyan yöneticilerin hedefi, bonuslar ve ödeme planı formülleriyle bu transferi 30 milyon Euro’nun altında bir maliyetle bitirmek.

Fenerbahçe’nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alan ve sarı-lacivertli taraftarların yolunu gözlediği "Kuzeyin Kralı", yeni sezonda bir büyük sürpriz olmazsa Serie A'da Juventus formasıyla gollerini sıralayacak.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Atlético Madrid Juventus Alexander Sörloth fenerbahçe
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