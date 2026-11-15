Alexander Sörloth bu kez Süper Lig devine geliyor!

İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un geleceği şekilleniyor. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre; Madrid ekibinde bu sezon istediği süreleri alamayan ve henüz beklentileri karşılayamayarak gözden düşen 30 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Süper Lig'i yakından tanıyan ve Türkiye'ye dönmeye yeşil ışık yakan deneyimli santrfor için transfer yarışının kızıştığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFERDE BİR ADIM ÖNDE

Geçmişte adı sıkça Süper Lig kulüpleriyle anılan Sörloth için en somut adımların atıldığı, özellikle Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadrosuna katma noktasında rakiplerine göre bir adım önde olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetiminin hücum hattını güçlendirmek adına şartları zorladığı ve Atletico Madrid'in talep edeceği bonservis/kiralama formülleri üzerinden temasları sıkılaştırdığı öne sürüldü.

JUVENTUS TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLMUŞTU

Yıldız futbolcunun kariyer planlamasında daha önce İtalya Serie A devi Juventus ile anlaştığı ancak yaz transfer döneminde son anda yaşanan pürüzler ve gelişmeler nedeniyle bu transferin suya düştüğü hatırlatıldı. İspanyol kulübünün düşük performans ve az süre alamaması nedeniyle Sörloth'un satışına ya da ayrılığına kolaylık sağlaması bekleniyor.

ATLETICO MADRID KARNESİ

Atletico Madrid'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Alexander Sörloth, süre aldığı kısıtlı dakikalarda skora katkı üretmekte zorlanırken, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte adı en çok anılan golcüler arasında zirvede yer alıyor.