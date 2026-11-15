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Dev maç öncesi Uğurcan Çakır şoku! Kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik Fransa mücadelesi öncesinde A Milli Takım'da omzundan sakatlanan Uğurcan Çakır maç kadrosundan çıkarıldı. Teknik heyetin kararıyla Fransa karşısında ay-yıldızlı kalede Berke Özer ilk 11'de görev yapacak.

Dev maç öncesi Uğurcan Çakır şoku! Kadrodan çıkarıldı
Emre Şen

UEFA Uluslar Ligi'nde zorlu Fransa deplasmanına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda maç saati öncesinde kaleci rotasyonunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Kamp sürecinde omzundan sakatlık yaşayan tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır'dan gelen kötü haber üzerine teknik heyet kararını verdi.

OMZUNDAN SAKATLANDI, KADRODAN ÇIKARILDI

Sağlık ekibinin yaptığı son kontrollerin ardından oynayabilecek durumda olmadığı tespit edilen Uğurcan Çakır, riske edilmeyerek Fransa karşılaşmasının maç kadrosundan çıkarıldı.

FRANSA KARŞISINDA KALE BERKE ÖZER'İN

Uğurcan Çakır'ın kadrodan çıkarılmasının ardından Fransa mücadelesinde ay-yıldızlı kaleyi kimin koruyacağı da netleşti. Teknik heyetin tercihiyle milli kaleci Berke Özer, zorlu Fransa deplasmanında mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Uğurcan Çakır
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