Dev maç öncesi Uğurcan Çakır şoku! Kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde zorlu Fransa deplasmanına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda maç saati öncesinde kaleci rotasyonunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Kamp sürecinde omzundan sakatlık yaşayan tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır'dan gelen kötü haber üzerine teknik heyet kararını verdi.
Sağlık ekibinin yaptığı son kontrollerin ardından oynayabilecek durumda olmadığı tespit edilen Uğurcan Çakır, riske edilmeyerek Fransa karşılaşmasının maç kadrosundan çıkarıldı.
Uğurcan Çakır'ın kadrodan çıkarılmasının ardından Fransa mücadelesinde ay-yıldızlı kaleyi kimin koruyacağı da netleşti. Teknik heyetin tercihiyle milli kaleci Berke Özer, zorlu Fransa deplasmanında mücadeleye ilk 11'de başlayacak.
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