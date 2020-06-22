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Alexander Sörloth durmuyor!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.06.2020 22:01 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yıldız forveti Alexander Sörloth durdurulamıyor. Bordo mavililerin bu sene gol yükünü çeken Norveçli oyuncu skora katkı yapmaya devam ediyor.

Alexander Sörloth durmuyor!

Trabzonspor'un yıldız forveti Alexander Sörloth, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 6. dakikasında Abdülkadir Ömür'e yaptığı asistle bu sezon ligdeki 9. asistini yaptı.

27 GOL 9 ASİST

24 yaşındaki Norveçli yıldız bu sezon forma giydiği 42 maçta 27 gol ve 9 asist ile oynuyor.

TRABZONSPOR'DA EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCULAR

Sörloth: 8
Nwakaeme: 4
Sturridge: 2
Abdülkadir Ömür: 1
Avdijaj: 1

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