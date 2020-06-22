Alexander Sörloth durmuyor!

Trabzonspor'un yıldız forveti Alexander Sörloth, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 6. dakikasında Abdülkadir Ömür'e yaptığı asistle bu sezon ligdeki 9. asistini yaptı.

27 GOL 9 ASİST

24 yaşındaki Norveçli yıldız bu sezon forma giydiği 42 maçta 27 gol ve 9 asist ile oynuyor.

TRABZONSPOR'DA EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCULAR

Sörloth: 8

Nwakaeme: 4

Sturridge: 2

Abdülkadir Ömür: 1

Avdijaj: 1

