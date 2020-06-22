Alexander Sörloth durmuyor!

Trabzonspor'un yıldız forveti Alexander Sörloth, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 6. dakikasında Abdülkadir Ömür'e yaptığı asistle bu sezon ligdeki 9. asistini yaptı.
24 yaşındaki Norveçli yıldız bu sezon forma giydiği 42 maçta 27 gol ve 9 asist ile oynuyor.
Sörloth: 8
Nwakaeme: 4
Sturridge: 2
Abdülkadir Ömür: 1
Avdijaj: 1
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