Alexandru Spiridon: Kazanacağımızı düşünüyorum

Moldova Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Şenol Güneş’in gelir gelmez Türkiye milli takımını olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Spiridon, "Şu an takımı öğrenmek için çok yöntem var. Türkiye’yi tanımak için Epureanu’yu sormanıza gerek kalmadı. Çok üzgünüm bizimle bir arada olmadığı için. Bize çok yardım edebilirdi. Arnavutluk ile oynadığı oyunu incelemeye başladık. Pozitif olduğumuzda her şey olabilir. Oyunu kaybettik bunun için üzgünüz ve oyunu daha iyi oynayabileceğimiz şekilde bekliyoruz. Kazanacağımızı düşünüyoruz. Oyunun elementleri Şenol Güneş geldikten sonra bir şey kattığını düşünüyoruz. Arnavutluk maçında gördük bunu. Forvet oyuncularından da görebiliyoruz” diye konuştu.

POSMAC: TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR TAKIM, ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Moldova’nın başarılı futbolcusu Veasceslav Posmac ise Türkiye maçında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Posmac, "Maç için hazırız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye çok iyi bir takım ama bizde elimizden geleni yapacağız. Fransa çok iyi bir takım, dünya şampiyonu apoleti var. Oyuncuları tecrübeli, Türk oyuncular da iyi. Oyunda iyi karşılık vermek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

