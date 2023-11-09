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Aleyna Eroğlu iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

09.11.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen İşte Benim Stilim yarışmasıyla adından söz ettiren Aleyna Eroğlu yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim iddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiriyor. Aleyna Eroğlu bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Aleyna Eroğlu yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim iddialı pozlarıyla beğeni topluyor.

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Her paylaşımı olay olan Aleyna Eroğlu cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Eroğlu, bu defa son pozlarıyla olay oldu.

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Ünlü ismin gönderisine beğeni ve yorum yağdı. Aleyna Eroğlu'na sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Ne kadar değişmişsin', 'Estetiksiz halin daha iyiydi' gibi yorumlar yapıldı.

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Aleyna Eroğlu, 18 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

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Aleyna Eroğlu, kameralar karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan 3 Kadın 3 Kader isimli sinema filmiyle geçti.

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21 Kasım 2016 tarihinde başlayan “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınmaya başlayan Aleyna Eroğlu, Beni Affet dizisinde Müjgan karakterine hayat verdi.

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Aleyna Eroğlu son olarak Tam Kafadan isimli sinema filminde rol almıştır.

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