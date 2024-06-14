Aleyna Kalaycıoğlu Survivor finaline katıldı! Muhabirin sorduğu o soruyu duyunca sinirlendi! Ve hızlıca uzaklaştı

Survivor'dan geçtiğimiz günlerde Aleyna elenmişti. Yarışmada Yunus Emre ile yaşadıklarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna elendikten sonra açıklamalarıyla da çok konuşuldu.

Yarışmada Yunus Emre ile Aleyna'nın samimi halleri çok konuşulmuş hem Aleyna'nın annesinden hem de Yunus Emre'nin eşinden uyarı gelmişti.

AŞK DEDİKODULARI SORULDU

Yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde Survivor All Star'ın İstanbul'da yapılan finaline katıldı.

Magazin Burada mikrofonlarına konuşan Kalaycıoğlu, muhabirin Yunus Emre ile ilgili sorduğu 'Samimi bir şey soracağım. Şuraya bir gönül sızısı da koydu mu?' sorusuna sinirlendi. Oradan hızlıca uzaklaştı.





