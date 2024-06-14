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  4. Aleyna Kalaycıoğlu Survivor finaline katıldı! Muhabirin sorduğu o soruyu duyunca sinirlendi! Ve hızlıca uzaklaştı

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor finaline katıldı! Muhabirin sorduğu o soruyu duyunca sinirlendi! Ve hızlıca uzaklaştı

14.06.2024 17:40
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Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.06.2024 17:40
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Bu yıl Survivor'da hem performansı hem de Yunus Emre ile arasındaki arkadaşlıkla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2024 finaline katıldı. Muhabirin Yunus Emre ile ilgili soruyu duyan Kalaycıoğlu, soruya cevap vermeden hızlıca uzaklaştı.

Survivor'dan geçtiğimiz günlerde Aleyna elenmişti. Yarışmada Yunus Emre ile yaşadıklarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna elendikten sonra açıklamalarıyla da çok konuşuldu.

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Yarışmada Yunus Emre ile Aleyna'nın samimi halleri çok konuşulmuş hem Aleyna'nın annesinden hem de Yunus Emre'nin eşinden uyarı gelmişti.

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AŞK DEDİKODULARI SORULDU

Yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde Survivor All Star'ın İstanbul'da yapılan finaline katıldı.

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Magazin Burada mikrofonlarına konuşan Kalaycıoğlu, muhabirin Yunus Emre ile ilgili sorduğu 'Samimi bir şey soracağım. Şuraya bir gönül sızısı da koydu mu?' sorusuna sinirlendi. Oradan hızlıca uzaklaştı.

Vitrin


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Aleyna Kalaycıoğlu
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