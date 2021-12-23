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Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş adamıyla görüntülendi!

23.12.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, bir mekanda kendisinden yaşça büyük iş adamıyla yemek yerken görüntülendi. Genç şarkıcının evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öne sürülen iş adamıyla aşk yaşadığı da iddialar arasında.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisinden yaşça büyük, evli ve 2 çocuğu olan bir iş adamı ile bir mekandan çıkarken görüntülendiği anların videosu yayınlandı. 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bu iş adamıyla birlikte olduğu iddia edildi.

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SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ekrana getirilen görüntülerde genç şarkıcı, muhabirlerin "Yanınızdaki beyefendiyi tanıyalım" sorusunu yanıtsız bıraktı.

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CAMLARI PERDE İLE KAPATTILAR

Genç şarkıcının, söz konusu iş adamıyla beraber yemek yediği mekanın görevlileri, magazin muhabirlerinin mekanın içini dışarıdan çektiği esnada aldıkları uyarı ile camları perde ile kapattı.

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Aleyna Tilki
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