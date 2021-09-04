Aleyna Tilki: Annemi uzun zamandır görmüyorum

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Arkadaşları ile vakit geçiren Aleyna Tilki, mekan çıkışında gazetecilerin soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde koronaya yakalanan annesi Havva Öztel'in sağlık durumu hakkında konuşan şarkıcı, "Konserlerden dolayı ben de bayağıdır görmüyorum, ancak bizim temasımız olmadığı için ben dışarıdayım. Kendisi gayet iyi, şükür hafif şekilde atlatıyor" dedi.



Kıbrıs konseri öncesinde sorun yaşadığı iddiaları ile ilgili Tilki, "Benimle bir ilgisi yok, ben gayet sahneye çıktım" diye konuştu.



Kardeşi Ayça Tilki hakkında yazılan ağır yorumlar için de açıklama yapan Tilki, "Bana zamanında yapılan şeylerin kardeşime yapılmaması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.



