Şarkıcı Ufuk Beydemir ve sevgilisi Sharon Kovacs, anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü isim, doğum sonrası bebeğinin adını sosyal medya hesabından açıkladı.

Sharon Kovacs - Ufuk Beydemir çifti bebeklerine kavuştu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ruby Umay 25 hafta 3 günlükken aramıza katıldı. Sharon da Ruby de iyi. Önümüzde yoğun bakımda geçecek uzun bir yol var ama kızımız daha ilk anından ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Bu zor günlerde dua eden, mesaj atan, iyi dileklerini gönderen herkese yürekten teşekkür ederiz. Hepsini okuduk, hepsi bize güç verdi.

Papa Ufuk"

NE OLMUŞTU?

Ufuk Beydemir, geçtiğimiz aylarda sanal medya hesabından ultrason görüntüsü paylaşarak baba olacağını duyurmuştu. Daha sonra Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile birlikte olduğunu açıklayan Beydemir, bir kız bebek beklediklerini de takipçileriyle paylaşmıştı.

Baba olmaya hazırlanan Ufuk Beydemir, kısa süre önce kızları için hazırladıkları bebek odasını da göstermişti. Odanın hazırlanmasında sevgilisi Sharon Kovacs'ın büyük emek verdiğini anlatan şarkıcı, “Boş bir odaydı, şimdi kızımızı bekleyen bir yuva. Sharon'ın hayal gücü ve işçiliği… Duvarından mobilyasına kadar her şeyi kendisi yaptı. Ben sadece çıraklık yaptım. Seni bekliyoruz minik kızımız” ifadelerini kullanmıştı.

Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile kız bebek bekleyen Ufuk Beydemir, doğumun planlanandan erken başlayabileceğini duyurmuştu.

Sevgilisinin yanında olmak için Hollanda'ya giden şarkıcı, 18 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladığı konserini de ertelemişti.