'Kanlı Nigar'ın müzikal uyarlamasında başrolü üstlenen ve 10 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak olmanın heyecanını yaşayan Hülya Avşar, şimdilerde bambaşka bir heyecan içinde.

Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan 28 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu'nun evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; kendi işini kuran iç mimar Zehra gelin oluyor. Cankurt'un bugünkü yazısı şöyle;

İSTEME HAZIRLIKLARI BAŞLADI

''Yaklaşık dört yıldır flört ettiği işadamı sevgilisi Mürsel Kaya, hafta sonunda gittikleri Londra tatilinde Zehra'ya evlenme teklif etmiş.

Zehra da büyük bir sevinçle kabul etmiş. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de, mutlulukları dillerden düşmeyen aşıklar, ilişkilerini resmileştirmek için de çok beklemek istememiş.

Önümüzdeki ay Mürsel Kaya, ailesi ile birlikte Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Zehra'yı istemeye gidecekmiş. İstemede nişan yüzüklerini de takacaklarmış.

Önümüzdeki yaz da evlenmeyi planlıyorlarmış. Hülya Avşar'ın, biricik kızının mürüvvetini göreceği için mutluluktan havalara uçtuğunu duydum.''