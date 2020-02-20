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  4. Aleyna Tilki'den Atakan paylaşımı! 'Ruh eşim gibisin'

Aleyna Tilki'den Atakan paylaşımı! 'Ruh eşim gibisin'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki, henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu kitaplar ve konuşurken takındığı tavırlarla Türkiye gündemine oturan Atakan hakkında paylaşımda bulundu.

Aleyna Tilki'den Atakan paylaşımı! 'Ruh eşim gibisin'

Okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı yorumlarla sosyal medyada bir anda günün en çok konuşulan isimlerinden biri olan 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Atakan Kayalar Aleyna Tilki'nin de gündeminde.

Atakan’ı fark eden Aleyna Tilki, hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Aleyna Tilki Atakan'ı paylaşarak "ruh eşim" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

aleyna-tilki-instagram

“Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan.”

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki, atakan, Atakan Kayalar,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu çocuğu Aleyna ile tanistirmayin sakin yazık edersiniz çocuğa
offf buda kendini nimetten saydı yaaa. senin 1 kitap bile okuyacak kapasiten yok..
Destek Ol Ozaman TİLKİ, Pusu Atıp Konuşma.!
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