Aleyna Tilki'den Atakan paylaşımı! 'Ruh eşim gibisin'

Okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı yorumlarla sosyal medyada bir anda günün en çok konuşulan isimlerinden biri olan 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Atakan Kayalar Aleyna Tilki'nin de gündeminde.

Atakan’ı fark eden Aleyna Tilki, hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Aleyna Tilki Atakan'ı paylaşarak "ruh eşim" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan.”

