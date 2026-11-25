Hem özel hayatı hem de kariyeriyle gündeme gelen Şükrü Özyıldız gelen teklifleri değerlendirdi ve kararını verdi.

Son olarak “Kuruluş Orhan” dizisinde seyirci karşısına çıkan Şükrü Özyıldız “Yahya Efendi Kalbin Aynası”yla el sıkıştı.

TRT1'in Ramazan ayında yayınlanacak “Yahya Efendi Kalbin Aynası” dizisnde başrol olacak olan Özyıldız'ın yeni rolü merak edildi.

Serdar Özözalan ve Hasan Erimez’in yazdığı dizide; Trabzon’da doğmuş, hekimlikten matematiğe, astronomiden felsefeye kadar pek çok ilim dalında uzmanlaşan bir müderris olan Yahya Efendi’nin hikâyesi anlatılacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturacak.