Öyle Bir Geçer Zaman ki, Benim Adım Gültepe, Kirli Sepeti, Piyasa, Kıskanmak ve son olarak da Aşk ve Taht dizisiyle ekranda olan ünlü oyuncu Ayça Bingöl bir kez daha kararını verdi.

Ayça Bingöl, Medyapım’ın patronu Fatih Aksoy’un senaryosunu Yasak Elma’nın senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı yeni dizisi “Yasak Elma’s”ın kadrosuna girdi.

ROLÜ BELLİ OLDU

Bingöl heyecanla beklenen dizide “Fatoş” rolüne hayat verecek ve Birce Akalay’ın canlandıracağı yalıda oturan “Peri”nin fakir semtte 2 kızıyla yaşayan ablası olarak izleyicisinin karşısına çıkacak.