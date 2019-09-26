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Aleyna Tilki'den deprem sonrası çığlık çığlığa video!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 21:14 | Son Güncelleme

Ünlü isimlerin peş peşe paylaşım yaptığı deprem sonrası en ilginç paylaşımlardan biri de genç şarkıcı Aleyna Tilki'den geldi.

Bugün saat 12.59'da İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası paylaşım yapan Aleyna Tilki ise, korku trenine bindiği anlarda çığlık attığı videosunu yayınladı.

ÇIĞLIK ATTIĞI VİDEOSUNU PAYLAŞTI

19 yaşındaki Aleyna Tilki, yüreklerin ağza geldiği deprem sonrası 2,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından korku treni olarak bilinen oyuncağa bindiği anların videosunu paylaştı. Çığlık attığı videosunu kahkaha emojileriyle paylaşan Tilki, "Biraz izleyin sonra sileceğim. Depremden sonraki modum bu" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Deprem istanbul Aleyna Tilki

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çocuklara fazla yüz verip boş bırakırsanız böyle yan etkilerini görüp ceremesinide çekmek zorunda kalırsınız
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