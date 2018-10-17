Aleyna Tilki’den direk dansı açıklaması

Söylediği şarkılar, çektiği klipler ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki reklam filmiyle ilgili konuştu.

Şu aralar bir jean markasının yüzü olan Aleyna Tilki, reklam filminde çok konuşulan direk dansı için şunları söyledi:

“Jeanle pole (direk dansı) dansı yapmak ‘imkansız' dediler, ben de kendimi aştım. Emek verdim, ‘dublör kullanmayacağım' dedim.

Ellerimi nasır tutturan, çok eğlendiğim bir reklam filmi oldu.”

Aleyna Tilki, reklam film anlaşmasından 1 milyon TL kazanmıştı.

