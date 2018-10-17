MAGAZİN

Aleyna Tilki’den direk dansı açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 09:21 | Son Güncelleme

Söylediği şarkılar kadar Instagram paylaşımlarıyla da gündem olan Aleyna Tilki, kısa bir süre önce dönmeye başlayan reklam filmiyle ilgili konuştu.

Aleyna Tilki’den direk dansı açıklaması

Söylediği şarkılar, çektiği klipler ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki reklam filmiyle ilgili konuştu.

Şu aralar bir jean markasının yüzü olan Aleyna Tilki, reklam filminde çok konuşulan direk dansı için şunları söyledi:

“Jeanle pole (direk dansı) dansı yapmak ‘imkansız' dediler, ben de kendimi aştım. Emek verdim, ‘dublör kullanmayacağım' dedim.

Ellerimi nasır tutturan, çok eğlendiğim bir reklam filmi oldu.”

Aleyna Tilki, reklam film anlaşmasından 1 milyon TL kazanmıştı.

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Aleyna Tilki Aleyna Tilki direk dansı

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