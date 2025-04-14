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Fatih Terim'in kızı Buse Terim günlerdir paylaşım yapmıyordu! Hasta yatağından paylaşım

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim uzun süredir paylaşım yapmayınca merak edildi. Fatih Terim'in kızı günler sonra hasta yatağından paylaştı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim günlerdir paylaşım yapmıyordu! Hasta yatağından paylaşım
Kubra Akalın

Sosyal medya fenomeni Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. İki kızları olan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda boşanmıştı.

Günlerdir sosyal medyada paylaşım yapmayan Terim merak edildi.

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, operasyon geçirdiğini açıkladı. Boyun fıtığı ameliyat olan Terim, Instagram'dan açıklama yaptı.

Terim, sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken "Herkese merhaba, Uzun süredir devam eden ve artık hayatımı kısıtlamaya başlayan ağrılarım ile ilerleyen boyun fıtığım nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

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Buse Terim ayrıca şu temennide de bulundu:

"Artık geçirdiğim bu süreci geride bırakıp, işime, eski gücüme, üretmeye ve yeniden güçlenmeye odaklanmak istiyorum. Hepimiz için barışın, adaletin, sağlığın ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu bir gelecek diliyorum."

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