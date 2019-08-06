Aleyna Tilki'den estetik açıklaması! Kalçasına yağ enjekte ettirdi mi?

Her yaptığı, söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin son olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan tuhaf isteğini konuşulmuştu. Tilki, attığı bir tweet ile takipçilerine ''Aranızda telefon kullanan bir çoban var mı?'' diyerek sormuş ve telefon kullanan bir çoban istediğini söylemişti.

Aleyna Tilki'nin bu tuhaf isteği sosyal medyada dalga konusu olmuş ve birbirinden esprili cevaplar ortaya çıkmıştı. Sosyal medyayı ara ara bu tuhaf istekleriyle şaşırtan genç popçunun bu yaz bikinili fotoğrafları da magazin gündemine damga vurmuşken çıkan iddialar 'yok artık' dedirten cinstendi.

KALÇASINA YAĞ ENJEKTE ETTİRDİ Mİ?

Aleyna Tilki'nin estetik yaptırdığı hatta kalçasına yağ enjekte ettirerek daha dolgun bir hale gelmesini sağladığı söylentileri dilden dile dolanıyordu ki bu söylentilere genç şarkıcı, son noktayı koydu.

YALANLADI

Tilki, kalçasına yağ enjekte ettirerek estetik yaptırdığı iddiaları hakkında, ''Estetik yok, kilo aldım'' diyerek yalanladı.

Yaz sezonunda konserlerinden fırsat buldukça Bodrum'a kaçan Tilki'nin bikinili fotoğraflarının yanı sıra kiloları da zaten çok konuşulmuştu.

