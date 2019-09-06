Aleyna Tilki’den Hadise’ye 'Harbiye' yanıtı!

Aleyna Tilki, önceki gün bir mekanda arkadaşıyla sohbet ederken görüldü. Genç popçu mekan çıkışı magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Kardeşi Ayça Tilki oyunculuğa adım atan Aleyna “Oyuncu olmayı düşünür müsünüz?” sorusuna “Ben kendi filmimin senaristi ve yönetmeni olmak istiyorum. Ama kendi senaryolarımı o kadar çok seviyorum ki… Orada kendime de bir rol verebilirim belli olmaz.” yanıtını verdi. “Senaryolarınızda kendi hayatınızdan mı bahsediyorsunuz?” şeklinde soru yöneltilen Tilki, “Duygusal dünyamdan ve anılarımdan esinlendim.” dedi.

“KAMERALARIN KARŞISINDA DOĞDUM!”

İlk olarak 16 yaşında çıkardığı ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısı ile ünlenen genç popçu, “Yönetmenlik konusunda eğitim almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna karşın “Ben kameraların karşısında doğdum gibi bir şey oldu. Klip çekerek büyüyorum. Çok fazla görüntü yönetmeni ve yönetmen arkadaşım var. Onlardan öğrenebildiğim kadarını öğreniyorum. Amerika’da da bunu devam ettireceğim. Ödüllü yönetmenim biliyorsunuz.” şeklinde konuştu.