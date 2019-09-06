Aleyna Tilki’den Hadise’ye 'Harbiye' yanıtı!

Aleyna Tilki, önceki gün bir mekanda arkadaşıyla sohbet ederken görüldü. Genç popçu mekan çıkışı magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Kardeşi Ayça Tilki oyunculuğa adım atan Aleyna “Oyuncu olmayı düşünür müsünüz?” sorusuna “Ben kendi filmimin senaristi ve yönetmeni olmak istiyorum. Ama kendi senaryolarımı o kadar çok seviyorum ki… Orada kendime de bir rol verebilirim belli olmaz.” yanıtını verdi. “Senaryolarınızda kendi hayatınızdan mı bahsediyorsunuz?” şeklinde soru yöneltilen Tilki, “Duygusal dünyamdan ve anılarımdan esinlendim.” dedi.
“KAMERALARIN KARŞISINDA DOĞDUM!”
İlk olarak 16 yaşında çıkardığı ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısı ile ünlenen genç popçu, “Yönetmenlik konusunda eğitim almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna karşın “Ben kameraların karşısında doğdum gibi bir şey oldu. Klip çekerek büyüyorum. Çok fazla görüntü yönetmeni ve yönetmen arkadaşım var. Onlardan öğrenebildiğim kadarını öğreniyorum. Amerika’da da bunu devam ettireceğim. Ödüllü yönetmenim biliyorsunuz.” şeklinde konuştu.
“GENÇLERE GÜZEL BİR ÖRNEĞİM”
Genç yaşta şöhret olması hatırlatılan Tilki, “Kardeşin senin yaşadığın zorlukları yaşamasın diye önerilerin var mı?” şeklinde yöneltilen soruya ise “Kardeşim aynı durumu yaşamayacak. Sadece kardeşim değil benden sonra çıkan hiçbir çocuk star sorun yaşamayacak. İlk çocuk star bendim Türkiye’de. Bütün sıkıntıları ben çektim. Şimdi gençler rahat etsin. Önlerinde güzel bir örnek var.” cevabını verdi.
“HARBİYE’Yİ TIKA BASA DOLDURURUM”
Hadise’nin Harbiye konseri sonrası kendisini ‘Mekanın sahibi’ ilan etmesi hakkında düşünceleri merak edilen Aleyna, “Ben henüz Harbiye’de konser vermedim. Hadise abla ya da başkaları gibi albümüm yok. Daha 3-4 tane şarkım var. Şu an Harbiye’ye çıksam tıka basa dolar ama ben albümüm olmadan istemiyorum.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Aleyna Tilki’nin biletli verdiği konserlere talep olmadığı için konserlerin iptal edildiği iddia edilmiş ve Tilki’nin sadece halk konserlerine ilgi olduğu konuşulmaya başlamıştı.
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