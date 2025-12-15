MAGAZİN

Günü değişmişti! Bahar dizisi final yapıyor: Bahar final bölümü ne zaman?

Başladığı dönemde büyük reytingler alan ve çok konuluşulan Demet Evgar'ın başrolünde olduğu Bahar dizisi bu sezon reytinglere yenildi. Bahar dizisi final bölümü ne zaman?

Kubra Akalın

Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar dizisi bu sezon reytinglerde istenen başarıyı elde edemiyordu.

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı dizi yeni sezonda istediği başarıyı bir türlü yakalayamayınca günü değişmişti. Üç sezondur salı akşamları yayınlanan Bahar, pazar gününe alınmasına rağmen istenen reytingi alamadı.

BAHAR FİNALİ NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son yılların en büyük izlenme rakamlarıyla açılan MF Yapım imzalı dizisi Bahar 64. bölümde ekrana veda ediyor.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan'ı buluşturan dizi son dönemde senaryosuyla da seyirciden eleştiri alıyordu.

