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Aleyna Tilki'den 'Uzi' açıklaması! Aşk yaşadılar mı?

10.09.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki, adının aşk dedikodularına karıştığı "Uzi" lakaplı rapçi Utku Cihan Yalçınkaya ile alakalı sorulara yanıt verdi. Genç şarkıcı, "Çok gerçek ve iyi bir insan. Belki bir gün iş yaparız. Geçmişte aşk yaşamadık" dedi.

Aleyna Tilki'den 'Uzi' açıklaması! Aşk yaşadılar mı?

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aleyna Tilki, önceki gün Emirgan'da görüntülendi.

Muhabirlerin röportaj isteğini geri çevirmeyen Tilki, "Telefonumu unuttum, onu almaya gelmiştim. Keyifli gidiyor ama son zamanlarda iptal edilen konserlerim ile ilgili konuşmak istemiyorum çünkü zaten bununla ilgili üzüntümü belirtmiştim. Benim 50 kişilik bir ekibim var. Konserlerimin iptal olması sadece benim değil, onların da hayatını çok olumsuz etkiliyor ve bu durumdan dolayı çok üzülüyorum. Bu konuda çok hassas hissediyorum kendimi ve gerçekten çok duygulanıyorum" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

"SIRA KAVGASI OLMADI"

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de verecek olduğu konsere son anda "sözleşmem ihlal edildi" diyerek çıkmamış ancak asıl nedenin 'Murda' ile yaşadığı "Sahneye en son ben çıkarım!" kavgası olduğu iddia edilmişti.

Konuyla alakalı konuşan genç şarkıcı, "Bir sıra kavgası olmadı. Sözleşmemi ihlal ettiler, ondan dolayı çıkmama kararı aldım. Bu durumun 'Murda' ile ilgisi yok" açıklamasını yaptı.

"GEÇMİŞTE AŞK YAŞAMADIK"

Havva Öztel'in yeni şarkısı hakkında duygularını ifade eden Tilki, "Annemin şarkı çıkarması mutlu ediyor beni. Anneler Günü'nde bir sürprizimiz olacak" dedi.

Bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı ve geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladığı "Uzi" lakaplı rapçi Utku Cihan Yalçınkaya ile alakalı sorulara, "Doğum gününü kutladım. Çok gerçek ve iyi bir insan. Belki bir gün iş yaparız. Geçmişte aşk yaşamadık. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar" cevabını verdi.

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